Declarações emocionadas de Kika Nazareth, jogadora da Seleção, na flash interview da Sport TV, após a eliminação de Portugal no Mundial, na sequência de um empate a zero com os Estados Unidos:

«Temos de sair daqui orgulhosas. Jogámos frente às bicampeãs do mundo, mas o jogo foi nosso. Saímos daqui com a certeza de que neste patamar não podemos desperdiçar as oportunidades que criámos. Faltou-nos um bocadinho de sorte. Temos talento, trabalho de equipa, esforço, dedicação.

[Sobre a bola ao poste nos descontos] «Não foi só a Capeta. Não foram só as onze que estavam lá dentro. Portugal em campo acreditava. Acreditou até ao último minuto. Provámos que éramos capazes. Daqui a quatro anos há outro Mundial. As equipas e as jogadoras vão ser outras. Temos um caminho bonito para percorrer com um sorriso na cara. Depois deste jogo, isto tem tudo em Portugal para andar para a frente.»

«O futebol é bonito porque é incerto. Não há resultado definido à partida. Hoje não, mas daqui para a frente vamos olhar para o jogo com um sorriso na cara. Este Mundial é de muitas jogadoras que andam cá há muitos anos por isto. Se tudo correr bem, terei outras oportunidades. O que me faz sorrir mais são os almoços, as atividades de equipa, as praxes, os treinos, as cuecas que eu levo, esses pormenores que as pessoas não veem. São essas pequenas coisas que nos fazem ser grandes dentro de campo.»