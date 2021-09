Portugal venceu o Cazaquistão no desempate por penáltis na meia-final do Mundial de futsal e está pela primeira vez na final da prova!

A equipa das quinas esteve muito perto de decidir o jogo no tempo regulamentar. Depois de uma primeira parte dividida e marcada por dois remates do conjunto cazaque aos ferros e pelo desacerto luso na finalização, Portugal chegou à vantagem aos 23 minutos por Pany Varela.

A Seleção fechou-se atrás e conseguiu conter o cinco para quatro com que o Cazaquistão tentou derrubar o bloco luso. Resistiu, resistiu e resistiu... até que a 46 segundos do final do jogo Nurgozhin desviou em cima da linha de baliza para o golo que prolongaria o jogo por pelo menos mais dez minutos.

Na primeira parte do prolongamento, Douglas Júnior colocou os cazaques a vencer na marcação de um livre que passou entre as pernas de Bebé, quase sempre intransponível.

Pela primeira vez na noite, Portugal via-se em desvantagem e forçado a fazer pela vida mais do que nunca. Do lado dos cazaques, era a vez de Léo Higuita brilhar na baliza. Defendeu quase tudo o que havia para defender, menos o remate de Bruno Coelho (2-2) a 1.38 minutos do fim da 2.ª parte do prolongamento.

O drama prosseguiu para o desempate por penáltis, onde Portugal foi mais feliz. Bebé defendeu um pontapé logo a abrir, Pany Varela foi o único português a falhar, mas Vítor Hugo, que rendeu Bebé após as primeiras duas tentativas cazaques, defendeu um dos penáltis. A seguir, Tiago Brito teve a frieza necessária para colocar um ponto final na segunda meia-final.

Domingo às 18h00 na Zalgiris Arena, Lituânia, a história continua frente à Argentina.

(artigo atualizado)