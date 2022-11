A seleção do Irão, liderada por Carlos Queiroz, já está no Qatar para a fase final do Campeonato do Mundo. O treinador português levou 25 jogadores, divulgados na véspera, e, à chegada justificou as suas opções.

Carlos Queiroz começou por pedir desculpas aos jornalistas presentes, uma vez que estava prevista uma conferência de imprensa, antes da partida, que acabou por ser cancelada. «Trouxemos 25 jogadores. Quatro guarda-redes, não só porque mereceram, mas porque são importantes para o grupo. Sete defesas, sete médios e seis avançados. Acredito que, nesta altura, este conjunto de jogadores proporciona-nos um melhor equilíbrio na equipa do ponto de vista coletivo», começou por referir, ainda no aeroporto.

Uma lista que levantou polémica pela ausência de alguns jogadores do campeonato do Irão. «Do ponto de vista individual, foi muito difícil deixar alguns jogadores de fora. É sempre um momento muito difícil para o selecionador porque esses jogadores também mereciam estar aqui, mas quando fizemos as nossas escolhas pensámos num bom equilíbrio, com soluções que podem prever eventuais lesões que possam acontecer», acrescentou.

«Partimos com o Irão nos nossos corações, vamos tentar dar o nosso melhor», disse ainda o treinador português a finalizar.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, que jogou ainda no sábado, no dérbi com o Boavista, não foi visto entre este grupo de jogadores, mas deve juntar-se aos companheiros de seleção nas próximas horas.