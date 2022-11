O Japão anunciou uma alteração na lista final de convocados para o Mundial2022, com o central Yuta Nakayma a sair do lote devido a lesão, sendo rendido pelo avançado Shuto Machino.

Nakayama, que atua no Huddersfield, do segundo escalão inglês, lesionou-se num pé ao serviço do seu clube no último fim de semana e ficou indisponível para poder atuar no Qatar.

Para o seu lugar, o selecionador Hajime Moriyasu chamou Shuto Machino, avançado de 23 anos que atua no Shonan Bellmare e que foi o melhor marcador da última edição da J-League, com 13 golos.

Pela seleção nipónica, Machino tem três golos em quatro internacionalizações.

Nos convocados do Japão, destaque para a presença de Hidemasa Morita, médio do Sporting.

O Japão tem previsto um particular com o Canadá a 17 de novembro, no Dubai, a três dias do arranque do Mundial no Qatar, que decorrerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Na competição, os nipónicos integram o Grupo E, com Alemanha (23 de novembro), Costa Rica (27 de novembro) e Espanha (1 de dezembro).

Lista dos 26 convocados do Japão

Guarda-redes: Eiji Kawashima (Estrasburgo/Fra), Shuichi Gonda (Shimizu S-pulse) e Daniel Schmidt (Saint-Truiden/Bel).

Defesas: Iuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke 04/Ale), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach/Ale), Hiroki Ito (Estugarda/Ale) e Takehiro Tomiyasu (Arsenal/Ing).

Médios: Gaku Shibasaki (Leganés/Esp), Wataru Endo (Estugarda/Ale), Hidemasa Morita (Sporting/POR), Yuki Soma (Nagoya Grampus) e Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf/Ale).

Avançados: Junya Ito (Reims/Fra), Takuma Asano (Bochum/Ale), Takumi Minamino (Mónaco/Fra), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt/Ale), Kaoru Mitoma (Brighton/Ing), Daizen Maeda (Celtic/Esc), Ritsu Doan (Friburgo/Ale), Ayase Ueda (Cercle Brugge/Bel), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Esp) e Shuto Machino (Shonan Bellmare).