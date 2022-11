O defesa Yuta Nakayama lesionou-se no tendão de aquiles e vai falhar o resto da época, e por consequência o Mundial de 2022 pela seleção do Japão, anunciou o clube do jogador, o Huddersfield.

Nakayama que fazia parte da lista de 26 convocados do Japão para a competição que decorre no Qatar, divulgada na terça-feira, lesionou-se ainda na quarta-feira, em jogo do Championship em que os Terriers perderam em casa com o Sunderland (2-0).

«Estamos todos devastados pelo facto de o Yuta não poder estar com o Japão no Mundial de futebol de 2022, é uma experiência que tinha feito por merecer», adiantou o treinador dos ingleses, Mark Fotheringham, em nota publicada no site oficial do clube inglês.

A seleção nipónica tem previsto um particular com o Canadá a 17 de novembro, no Dubai, a cinco dias da estreia na prova frente à Alemanha.