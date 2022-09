Raúl Jiménez, avançado do Wolverhampton, corre sérios riscos de falhar o Campeonato do Mundo, segundo avança esta segunda-feira a imprensa mexicana.

O antigo avançado do Benfica está afastado dos relvados desde o início de setembro, devido a uma pubalgia e, segundo adiantam os jornais mexicanos, o internacional fez uma ressonância magnética na semana passada que terá revelado um resultado preocupante.

Caso não recupere nas próximas semanas, será difícil Jiménez defender as cores do México no Qatar. Recordamos que a seleção azteca está inserida no Grupo C com a Argentina, Arábia Saudita e Polónia.