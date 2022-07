O avançado mexicano Raúl Jiménez lesionou-se num dos últimos encontros de preparação do Wolverhampton, diante do Besiktas, e vai ficar afastado dos relvados durante um largo período.

«Raúl saiu no jogo contra o Besiktas depois de se esticar para chegar à bola e sentiu algo no joelho e na virilha. Os exames revelam que ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho e uma pequena distensão no adutor. Nenhuma das lesões é muito grave, mas espera-se que ele fique de fora por várias semanas», explicou o chefe da equipa de desempenho dos Wolves, Rob Chakraverty.