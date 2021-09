A futebolista Jéssica Silva manifestou-se desapontada com o empate diante da Turquia (1-1), no primeiro jogo de Portugal no Grupo H de apuramento para o Mundial2023, mas indicou que o caminho passa por vencer Israel já no próximo domingo.

«A verdade é que continuamos muito desapontadas. É um empate que nos sabe a muito pouco, sabe mal. Agora, vamos viajar e queremos muito mudar o chip, mas com o foco total [no jogo com Israel], porque queremos os três pontos e fazer os quatro [no total] para levar para casa», começou por dizer a avançada dos norte-americanos do Kansas City, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Ainda sobre o empate a um golo com as turcas, na quinta-feira, em Alanya, Jéssica confessou que a equipa das quinas protagonizou uma primeira parte aquém do esperado, porém realçou a exibição conseguida após o intervalo.

«Temos consciência que a primeira parte foi completamente nula, não soubemos reconhecer o jogo, não fomos nós. Na segunda parte, só houve uma equipa em campo, criámos inúmeras oportunidades que não conseguimos concretizar, mas fomos Portugal. É isso que temos de ser diante Israel», analisou.

O tento do empate frente à Turquia saiu precisamente dos pés de Jéssica Silva, que definiu o momento como «muito especial, mas também agridoce, porque foi o golo do empate» e não o da vitória.

Sobre o confronto com as israelitas, agendado para domingo, no Estádio Haberfeld, em Rishon Le-Zion, Jéssica Silva lembra que «todas as esquipas são aguerridas e que Portugal tem de assumir o jogo para ganhar e levar os três pontos para casa».

Portugal deixa hoje Antália, cidade situada no sul da Turquia, rumo a Tel Aviv, Israel, onde terá agendada uma sessão de treino, com horário a definir.