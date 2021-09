A Seleção de futebol feminino concentrou-se esta sexta-feira na Cidade do Futebol para o estágio que marca o arranque da qualificação para o Mundial de 2023.

No arranque dos trabalhos, a grande novidade foi a presença da avançada Suzane Pires, quatro anos após a última chamada à Equipa das Quinas.

As internacionais portuguesas Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Catarina Amado, Kika Nazareth, Tatiana Pinto e Inês Pereira não participaram no primeiro treino, devidamente autorizadas pelo Selecionador Nacional Francisco Neto.

Portugal vai jogar com a Turquia, no dia 16 de setembro, e em Israel, três dias depois, a 19.

Dos nove grupos em competição vão sair as 11 seleções europeias (as nove vencedoras mais as duas melhores segundas classificadas) apuradas para o primeiro Mundial com 32 equipas, mais oito que no formato anterior.

Os restantes nove segundos colocados vão jogar 'play-offs'. Os seis piores entram na primeira ronda, com os três vencedores a juntarem-se aos três melhores segundos na segunda ronda.E os dois melhores da segunda ronda seguem para o Mundial, enquanto o pior disputará uma fase de grupos com seleções de outras confederações.

A lista de convocadas:

Famalicão: Rute Costa

Ferroviária: Suzane Pires

Kansas City: Jéssica Silva

Levante: Tatiana Pinto

Marítimo: Telma Encarnação

SC Braga: Diana Gomes, Dolores Silva, Andreia Norton, Patrícia Morais, Carolina Mendes e Ana Rute

Servette FC: Inês Pereira

SL Benfica: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth e Catarina Amado

Sporting CP: Ana Borges, Diana Silva, Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Alícia Correia