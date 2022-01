O avançado hondurenho Bryan Rochez, do Nacional, foi eleito o melhor jogador do mês de dezembro na II Liga portuguesa de futebol, anunciou esta sexta-feira a Liga.

O futebolista de 27 anos já tinha sido distinguido para melhor avançado e recebe agora a distinção geral do campeonato, na sequência de um dezembro em grande a nível individual e também coletivo.

Rochez marcou seis golos nas quatro jornadas disputadas pelos madeirenses em dezembro: fez um golo na vitória caseira por 4-1 ante o Estrela (dia 4), um golo no empate fora ante o Farense a duas bolas (dia 12), um golo no triunfo caseiro por 2-0 ante o Leixões (dia 18) e um hat-trick na goleada fora de portas por 4-1 ante o Académico de Viseu (dia 29). Um registo que lhe vale mesmo o atual estatuto de melhor marcador da competição, com 11 golos.

Em nota oficial, a Liga refere que Rochez recebeu «um total de 23,88 por cento do votos dos treinadores principais da prova», superando Jota, do Casa Pia (17,16 por cento) e Wellington, do Desportivo de Chaves, que completou o pódio da eleição, com 6,72 por cento dos votos.