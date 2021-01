O treinador-adjunto do Nacional, Vítor Vinha, na flash interview da BTV, após o empate frente ao Benfica (1-1), em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Análise] «Foi um excelente jogo, há que dar os parabéns ao Nacional. Trabalhámos muito, criámos muitas dificuldades a uma excelente equipa. Soubemos sofrer, mas tivemos muito mérito naquilo que fomos conquistando ao longo do jogo. Estamos de parabéns porque conseguimos um ponto, e com mais atrevimento quem sabe podíamos ter marcado mais golos.

[Segredo do empate] O segredo esteve na união da equipa, no trabalho, na coesão que teve. Estivemos bem, organizados, temos uma ideia de jogo muito clara e quando a colocamos dentro a campo as coisas ficam mais fáceis para nós. Conseguimos chegar muitas vezes ao último terço do campo na casa de uma grande equipa. Às vezes faltou algum discernimento, mas estamos de parabéns e estamos satisfeitos.

[Recusa do Nacional em adiar o jogo?] O mais importante é o jogo, estamos de parabéns.»