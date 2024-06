O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu impor uma multa de 1750 euros ao Estoril por «incumprimento dos deveres de organização», na sequência de desacatos que tiveram lugar na zona de acesso aos balneários da equipa visitante, na receção ao FC Porto, a 30 de março.

Segundo a entidade, o clube da Linha o sistema de videovigilância não gravou áudio que seria determinante para investigar pontapés de Diogo Costa e Francisco Conceição a portas, depois de terem sido expulsos. Ambos os jogadores foram alvo de processos disciplinares. Luís Gonçalves, ex-administrador dos dragões, também foi alvo de sanções e terá continuado os desacatos nesta zona do recinto.

«Nessa sequência, no dia 09.04.2024, a Estoril Praia – Futebol, SAD, remeteu aos referidos autos um ficheiro que, depois de analisado, se verificou que não apresentava som», explica a FPF, no acórdão do processo disciplinar.

«Nestes termos e com os fundamentos expostos, decide-se condenar a Arguida Estoril Praia – Futebol, SAD, pela prática de uma infração disciplinar p. e p. no artigo 87º-A n.º 5 do RDLPFP [Incumprimento dos deveres de organização] na sanção de multa no montante de 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta)», completa o Conselho de Disciplina.