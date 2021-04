Manuel Machado, treinador do Nacional, acredita que num «bom dia» a sua equipa alcance um resultado positivo na receção ao FC Porto, este domingo, em jogo da 27.ª jornada da Liga. O treinador recorda que a equipa da Choupana já fez um bom jogo frente ao campeão em título esta época, na Taça de Portugal.

O Nacional está longe de estar num bom momento. A equipa madeirense está no último lugar da classificação e vem de uma derrota pesada diante do Santa Clara (1-5). «Temos consciência que a nossa posição na tabela não é confortável e por isso, do ponto de vista anímico, não contribuí nada no sentido da melhoria desse estado de espírito», começou por dizer o treinador em conferência de imprensa.

Apesar de tudo, Manuel Machado mantém a esperança de, no final, a equipa possa alcançar o objetivo da manutenção. «Faltam 24 pontos para serem jogados e é atrás deles que corremos. A possibilidade de reverter esta posição está no nosso horizonte e é com essa motivação que trabalhamos, do ponto de vista anímico», defendeu.

Manuel Machado explica, depois, que ainda há muitos pontos por disputar no campeonato. «Vamos correr pelo máximo de pontos necessários para atingirmos o objetivo da manutenção e, acreditando nisso, tudo se torna menos complicado», frisou.

Em anteriores passagens pelo Nacional, Manuel Machado alcançou bons resultados nos jogos frente ao FC do Porto, mas esse é um facto desvalorizado pelo técnico. «Este plantel com a anterior equipa técnica já conseguiu fazer um bom jogo contra o FC Porto, nomeadamente na Taça de Portugal aqui, onde chegaram ao final dos noventa minutos com o resultado de 2-2 e a jogar com um homem a menos na parte final do jogo e é com esse catalisador, não com um passado mais distante, que se trabalha para que a equipa acredite que pode fazer um jogo dentro desse nível de qualidade e com um resultado condizente», revelou.

O Nacional vem de uma série negativa de oito derrotas, o que dificulta imenso a preparação dos jogos, como reconhece Manuel Machado. «O Nacional vive um período bastante negativo, o mais negativo da época e por isso enfrentar o FC Porto nesta altura, como qualquer adversário, nunca é uma boa altura», disse.

O treinador está ciente das dificuldades que enfrentará, perante uma «equipa que persegue o título», com «grande qualidade», com individualidades de alto nível que compõem um coletivo muito eficaz, com um comportamento «meritório na Champions», mas tem esperança que «arraste a sua equipa em termos de motivação», pois «quando se joga contra quem joga bem, a tendência é jogar também melhor».

Sob o comando de Manuel Machado, em termos defensivos, o Nacional sofreu dez golos em dois jogos, com o técnico a reconhecer que correram «bastante mal», mas espera melhorar essa prestação frente ao FC Porto, com esperança em pontuar e encetar a tão desejada recuperação.

Fora das opções para esta partida está o internacional luxemburgês Vincent Thill, por cumprir castigo federativo.