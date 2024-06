Está fechado o onze ideal da II Liga. Wendel, avançado do FC Porto B, foi eleito e completou os onze escolhidos pelos treinadores e capitães das equipas da II Liga. Wendel marcou 18 golos em 30 jogos.

Cinco jogadores são do Nacional da Madeira, o clube mais representado. Depois, há o Santa Clara, com três, AVS SAD com dois e Wendel é o único do FC Porto B.

Lucas França é o guarda-redes, Lucas Soares, Clayton, Pedro Pacheco, Paulo Henrique formam a defesa, Gustavo Silva, Danilovic, Luís Esteves formam o trio do meio-campo, enquanto Chuchu Ramírez, Nenê e Wendel completam o setor ofensivo.