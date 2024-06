Depois de duas épocas em evidência no Estrela da Amadora, primeiro na II Liga e depois na I Liga, Ronaldo Tavares está prestes a emigrar pela primeira vez. Falta apenas a oficialização do negócio.

O jogador oriundo do Seixal tem a saída acertada para o Seoul FC, da Coreia do Sul, num negócio de empréstimo com opção de compra. Os detalhes do negócio foram avançados pelo jornal Record e confirmados pelo Maisfutebol.

O Estrela da Amadora receberá 200 mil euros à cabeça pelo avançado possante, e poderá encaixar mais 600 mil euros, caso o clube sul-coreano exerça a opção de compra.

Antes de jogar pelo Estrela da Amadora, Tavares atuou pelo Penafiel durante três temporadas. Passou pela formação do Sporting, onde jogou no escalão de juvenis, juniores e equipa B. Os leões já não detêm participação no passe do jogador.

Aos 26 anos, chegará a um clube que conta com o ex-Nacional da Madeira Aleks Palocevic, atualmente nono classificado da Liga sul-coreana.