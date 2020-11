Nápoles está de luto com a morte de Maradona. A cidade e o clube tinham uma relação especial com o astro argentino, uma bonita história de amor correspondido. Maradona era argentino, mas era de Nápoles, do Nápoles, e o clube chora agora a morte de um filho.

Após o jogo com o Rijeka, em que o clube italiano entrou em campo «com 11 Maradonas», Dries Mertens foi prestar a sua própria homenagem a El Pibe.

O jogador deslocou-se ao bairro espanhol para colocar uma coroa de flores junto do mural de Maradona, que já se tornou local de homenagem e peregrinação. Veja as imagens do momento no vídeo abaixo: