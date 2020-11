Ao longo das últimas horas, o Estádio San Paolo, «casa» de Diego Armando Maradona de 1984 e 1991, tem sido local de inúmeras homenagem ao astro argentino.

Mesmo em plena pandemia, milhares de pessoas têm-se deslocado até ao recinto para lembrar a memória do ex-futebolista desaparecido esta quarta-feira aos 60 anos e esta quinta-feira, a pouco mais de duas horas do Nápoles-Rijeka, partida da Liga Europa que será jogada ali, o cenário era o que pode ver nos vídeo em baixo, com muita movimentação, cânticos e tochas acesas.

Refira-se que já está em marcha o processo para que o Estádio San Paolo passe a ter o nome de Maradona.