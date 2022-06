Caeleb Dressel não vai voltar a competir nos Mundiais de Natação, que estão a decorrer em Budapeste, Hungria.

«Depois de uma conversa com Caeleb, os treinos e o pessoal médico, foi tomada a decisão de um retirar dos Campeonatos do Mundo em Budapeste, Hungria. A nossa prioridade é e sempre será a saúde dos nossos atletas e iremos sempre continuar a dar ao Caeleb o apoio de que ele precisa para recuperar rapidamente», pode ler-se num comunicado emitido pela Federação norte-americana de natação (USA Swimming) que é citado pela página Swimming World.

Dressel, recorde-se, falhou na terça-feira as meias-finais dos 100 metros livres (prova na qual procurava defender o título mundial) e a final da estafeta mista de estilos. Deixa os Mundiais de Natação com duas medalhas, ambas de ouro: nos 50m mariposa e nos 4x100 livres.

Recorde-se que Caeleb Dressel superou uma depressão após os Jogos Olímpicos de Tóquio, nos quais conquistou cinco medalhas de ouro. O próprio nadador norte-americano, considerado desde há vários anos o sucessor de Michael Phelps, falou abertamente sobre essa batalha.

A USA Swimming não detalhou os motivos do afastamento de Dressel, mas logo nesta terça-feira, quando ainda estava em equação a possibilidade de participar em algumas provas até ao final dos Mundiais, especulou-se que estaria relacionado com a saúde mental do atleta.