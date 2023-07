O português Diogo Ribeiro qualificou-se na última madrugada para as meias-finais dos 100 metros mariposa do Mundial de natação que decorre em Fukuoka, no Japão.

O nadador do Benfica registou o 12.º melhor tempo das eliminatórias (entre 74 participantes), com 51,57 segundos, a sua segunda melhor marca de sempre, só atrás dos 51,45 segundos que conseguiu em abril deste ano.

Para as meias-finais, previstas para as 12h09 desta sexta-feira, o australiano Matthew Temple assegurou o melhor tempo, com 50,76 segundos.

Diogo Ribeiro também garantiu a presença nas meias-finais dos 50 metros livres, com 22,05 segundos, o 16.º melhor tempo entre 119 nadadores.

O também português Miguel Nascimento, com 22,38 segundos, ficou na 34.ª posição e falhou a fase seguinte.

Já o australiano Cameron McEvoy (21,35 segundos), obteve o melhor resultado.

As meias-finais dos 50 metros livres está marcada para as 12h40.

No total, refira-se, Diogo Ribeiro vai para a quarta participação em meias-finais neste Mundial.

Em femininos, Camila Rebelo assegurou presença nas meias dos 200 costas, ao nadar a eliminatória em 2.09,84 minutos, conseguindo a 15.ª marca.

A nadadora do Louzan, que é recordista nacional da distância (2.09,84), nada as meias-finais às 12h20.