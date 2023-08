O nadador Diogo Ribeiro, vice-campeão mundial nos 50 metros mariposa, chegou esta terça-feira a Portugal com a sua inédita medalha ao peito e com o sonho de conquistar ainda mais nos Jogos Olímpicos Paris2024.

«Estou super feliz, como é óbvio. Consegui esta medalha para Portugal e para o Benfica. É motivo de honra para mim e espero continuar a poder dar estas alegrias a Portugal», disse, nervoso perante a 'multidão' de jornalistas que o esperava no Aeroporto de Lisboa: «Estou aqui a tremer um bocadinho, não estou habituado a isto».

O nadador de Coimbra, recordista mundial júnior da distância, destacou o facto de ter feito história nos palcos absolutos, com os mais velhos: «Tenho 18 anos, poder dar estas alegrias a Portugal e saber que terei ainda bastantes anos daqui para a frente - espero eu - é desafiante para mim e espero também estar a conseguir dar força aos mais novos para os seus sonhos», referiu.



A segunda medalha de Diogo Ribeiro em competições seniores é um sonho que o faz sonhar ainda mais alto, como o próprio admitiu. «Uma medalha em absolutos nuns Jogos Olímpicos, como num Mundial ou Europeu, vai ser sempre um sonho. Já consegui [num] Europeu e Mundial, mas qualquer outra que venha vai continuar a ser um sonho», confessou

O nadador do Benfica prefere ser cauteloso quanto a expectativas a curto prazo e não assume uma candidatura às medalhas em Paris2024 – até porque a distância em que é vice-campeão mundial não é olímpica, mas promete trabalhar nesse sentido. «Vou trabalhar para isso, não quero estar a dizer essas coisas agora também. Se puder chegar ao ouro um dia, é o sonho», afirmou.

Por sua vez, o selecionador nacional, Alberto Silva, mostrou-se satisfeito com a prestação lusa nos Mundiais e enalteceu o desempenho de Diogo Ribeiro.



«Apontamos sempre mais para cima, mas estou muito satisfeito. Ele [Ribeiro] realizou tempos todas as vezes melhores do que o mínimo para os Jogos, numa competição difícil, que não é só o que ele treinou. Há também o lado emocional, é o mundo todo querendo uma vaga na final [...] Com o Diogo, fica a sensação de que quero mais, mas ele tem 18 anos, acho que ainda vai trazer muita coisa boa para Portugal», atirou.