A nadadora portuguesa Angélica André conquistou a medalha de bronze nos 10 quilómetros de águas abertas nos Mundiais de natação em Doha e apurou-se para os Jogos Olímpicos de Paris.

Angélica André cumpriu a prova em 1:58,20,20 horas, tendo ficado a um minuto da neerlandesa Sharon van Rouwendaal e da espanhola Maria de Valdés, primeira e segunda classificadas, respetivamente.

«Não tenho palavras para expressar a alegria por esta medalha de bronze. Estou mesmo muito contente com este resultado, um resultado para mim e para todos que me acompanham nesta carreira: FC Porto, Federação, Portugal. A primeira medalha no sector feminino», disse a nadadora de 29 anos, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Natação (FPN).

«Senti que poderia chegar às medalhas quando, na última volta, faltavam duas boias, senti que estava com força suficiente para lutar pelo pódio. Claro que tínhamos consciência de que isso poderia acontecer, nunca o dissemos, mas sabíamos que tínhamos potencial para lutar por isso», destacou ainda.