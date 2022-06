O quarto dos últimos sete anos.

Os Golden State Warriors sagraram-se na última madrugada campeões da NBA, ao vencerem em casa dos Boston Celtics, por 103-90.

Boston recebia o jogo seis da final da Liga norte-americana de basquetebol com a possibilidade de festa a pairar no ar. Ou era isso, ou o arrastar da decisão para o jogo sete, em Oakland.

Mas os homens de Steve Kerr, afetados por algumas lesões graves nos últimos anos, não queriam esperar mais, e ao intervalo já venciam 54-39.

Os Celtics ainda reduziram no terceiro período, mas os Warriors souberam controlar as emoções e geriram o resultado até ao fim, à boleia de um intratável Steph Curry.

O base, eleito o MVP desta final, esteve novamente em destaque: aos 34 pontos anotados, juntou ainda sete ressaltos e outras tantas assistências.

Na formação da casa, foi Jaylen Brown o mais inconformado, com 34 pontos, sete ressaltos e três assistências.

Para os Celtics, é uma oportunidade falhada de ultrapassarem os Lakers e isolarem-se como a franquia mais vencedora da história da NBA – ambas continuam com 17.

Já os Warriors voltam ao domínio que têm apresentado nos últimos anos – quatro anéis desde 2015 – e são campeões da NBA pela sétima vez na história (as primeiras duas ainda com sede em Filadélfia): sucedem aos Milwaukee Bucks são já a terceira equipa com mais títulos, à frente dos Chicago Bulls.