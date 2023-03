Luka Doncic e Kyrie Irving parecem começar a entender-se às mil maravilhas. Os dois bases contribuíram com 82 pontos dos 133 dos Mavericks contra os 76ers e devolveram a equipa ao caminho das vitórias.



Em Dallas, o esloveno deu show com 42 pontos e 12 assistências enquanto o ex-Brooklyn Nets somou 40 pontos, duas assistências e ainda dois ressaltos. Do lado contrário, Joel Embiid "ficou-se" pelos 35 pontos e oito ressaltos e Maxey marcou 29 a saltar do banco. Por sua vez, James Harden anotou 27 pontos e fez 13 assistências.



Na Califórnia, Poole fez de Curry e marcou 34 pontos (5 em 12 de lançamentos de três pontos) e ajudou os Warriors a baterem os Clippers.



A equipa de Tyronn lue sofreu a quarta derrota seguida. Leonard acabou o jogo com 21 pontos, mais dez que Paul George, a segunda figura da franquia de Los Angeles - Weestbrook ficou-se pelos oito pontos.



Além de Poole, Thompson contribuiu com 19 pontos para a vitória dos campeões, tantos pontos quanto Kuminga.



Os resultados da noite:



Wizards-Raptors, 119-108

Mavericks-76ers, 133-126

Spurs-Pacers, 110-99

Warriors-Clippers, 115-91