Os 76ers derrotaram os Miami Heat por 105-104 no duelo do play-in e vão defrontar os New York Knicks nos playoffs.



O conjunto de Philadelphia teve em Joel Embiid o melhor marcador com 23 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências. O francês Batum também se exibiu a bom nível e anotou 20 pontos (seis em dez de lançamentos de três pontos).



Do lado contrário, Tyler Herro liderou ofensivamente os Heat com 25 pontos - o base ficou pertíssimo do duplo-duplo com nove assistências. Já Butler, que costuma subir de rendimento nos jogos a eliminar, ficou-se pelos 19 pontos.



Os Miami Heat vão ter nova oportunidade de assegurar os playoffs frente aos Bulls. A franquia de Chicago bateu os Atlanta Hawks por 131-116 com Coby White a brilhar com 42 pontos, além de ter conseguido nove ressaltos e seis assistências.



Dejounte Murray e Trae Young, bases dos Hawks, contribuíram com 30 e 22 pontos, números insuficientes para impedir a eliminação (e consequente fim da época) da equipa de Atlanta.