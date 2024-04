Os Golden State Warriors estão fora dos playoffs da NBA. A equipa de São Francisco não teve hipóteses contra os Kings (118-94) e viu a época terminar mais cedo do que é habitual.



Num jogo decisivo do play-in, Steph Curry tentou guiar a equipa de Kerr ao triunfo e conseguiu 22 pontos (três em sete de três pontos), mas foi acompanhado pelos colegas. Klay Thompson falhou todos os lançamentos tentados e acabou o jogo sem pontos, o que não acontecia desde que era «rookie» enquanto Wiggins anotou 12 pontos.



Nota para Kuminga e Moody que marcaram 16 pontos cada naquela que poderá ter sido a última vez que Curry, Thompson e Draymond Green jogaram juntos.



Do outro lado, Keegan Murray esteve de mão quente e foi o melhor marcador da partida com 32 pontos (oito triplos convertidos em 13 tentativas). Fox marcou 24 pontos ao passo que Harrison Barnes contribuiu com 17 pontos.



Os Sacramento Kings vão defrontar os Pelicans na ronda seguinte do play-in. A franquia de Nova Orleães perdeu com os Lakers (106-110), mas vai ter nova hipótese de chegar aos playoffs.



LeBron James ficou perto do triplo-duplo (23 pontos, nove ressaltos e nove assistências), D'Angelo Russel ficou-se pelos 21 pontos enquanto Davis dominou a tabela (15 ressaltos) e marcou 20 pontos no reencontro com a ex-equipa.



Zion Williamson marcou 40 pontos e somou 11 ressaltos ainda assim, insuficiente para os Pelicans vencerem.



Os Lakers vão defrontar os campeões Denver Nuggets na primeira ronda dos playoffs.