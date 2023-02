Horas agitadas na NBA!



A poucas horas do fecho do mercado, Kevin Durant vai, de acordo com a imprensa especializada norte-americana, deixar os Brooklyn Nets e mudar-se para os Phoenix Suns. O acordo entre as duas equipas prevê ainda a mudança de TJ Warren para o Arizona.



Em sentido contrário, a franquia de Nova Iorque recebe Cam Johnson, Jae Crowder e Mikal Bridges e mais quatro escolhas de primeira ronda de draft, todas sem proteções, em 2023, 2025, 2027 e 2029.



A saída de KD, dias após a de Kyrie Irving, marca o fim de uma era (para esquecer) em Brooklyn. Seguem-se os Suns ao lado de Booker, Chris Paul e Ayton.



Por sua vez, os Lakers decidiram avançar para a troca de Russel Westbrook. O negócio envolve três equipas e oito basquetebolistas (!), mas vamos por partes.



O base muda-se para os Jazz, juntamente com Toscano-Anderson e Damian Jones. A equipa de Utha fica ainda com a primeira escolha de draft dos Lakers de 2027. Em sentido contrário, seguem para a Califórnia Jarred Vanderbilt, Malik Beasley e D’Angelo Russell, este último trata-se de um regresso aos Lakers.



Por sua vez, os Minnesota Timberwolves recebem Mike Conley e Nickeil Alexander-Walker, além de futuras escolhas de draft.