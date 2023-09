Chegou ao fim a aventura de Neemias Queta nos Sacramento Kings.

Segundo avança Adrian Wojnarowski, conceituado jornalista da ESPN, a franquia da Califórnia decidiu dispensar o poste de 24 anos, o primeiro basquetebolista português de sempre a atuar na NBA – fez 20 jogos em duas épocas, ele que foi a escolha número 39 do draft de 2021.

A decisão surge depois de os Kings terem contratado JaVale McGee, e além de Neemias, também Nerlens Noel é dispensado.

Queta teve nos últimos dois anos um contrato «two-way», o qual lhe permitia jogar pelos Stockon Kings, equipa B dos Kings, na G League e também na equipa principal do emblema de Sacramento.

Este ano, depois de alguns meses de incerteza, o atleta luso assinou um contrato normal, mas apenas tinha garantida a presença na pré-época da formação orientada por Mike Brown. Agora, a cerca de um mês do início de mais uma temporada da NBA, é dispensado e está livre para definir o futuro.

