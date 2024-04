Sessenta. Já lá vão 60 triunfos dos Boston Celtics na Fase Regular da NBA. Na madrugada desta quinta-feira, o «verdão» de Boston – que não contou com Neemias Queta – triunfou na receção aos Oklahoma City Thunder, terceiro classificado da Conferência Oeste.

Numa partida de sentido único, os líderes da Conferência Este acomodaram-se no marcador até ao intervalo (30-23 e 31-24), permitiram uma ténue recuperação (32-36) e deram a estocada final (42-17).

No derradeiro quarto, os Celtics anotaram um parcial de 10-0 e outro de 7-0, o que ajuda a explicar a resignação dos visitantes e o ímpeto dos anfitriões. Quanto a exibições, o letão Porzingis (27 pontos e 12 ressaltos), Jayson Tatum (24 pontos) e Jaylen Brown (23 pontos) foram superlativos.

Do outro lado, apenas o australiano Josh Giddey (17 pontos e seis ressaltos) ensaiou a recuperação no resultado. Os visitantes terão a lamentar a ausência do canadiano «Shai» Gilgeous-Alexander.

Assim, o conjunto de Oklahoma permanece no terceiro lugar da Conferência Oeste, com 24 desaires em 76 jogos. Esta foi a segunda derrota consecutiva, a terceira nos últimos cinco encontros.

Por sua vez, os Celtics anotaram o terceiro triunfo consecutivo – o 11.º nos últimos 13 jogos – e arrecadaram, desde já, a distinção de melhor equipa da Fase Regular. Em simultâneo, garantiram a vantagem «casa» para os play-offs.

Na próxima ronda, na madrugada de sábado, os Celtics recebem os Sacramento Kings, oitavos classificados da Conferência Oeste.

Quanto a Neemias Queta, o poste português está integrado nos Maine Celtics – equipa satélite, que milita na G-League – e prepara os quartos de final da prova, que principiam na madrugada desta sexta-feira. Os Maine recebem, a partir da meia-noite, os Delaware Blue Coats, campeões em título.

Grizzlies surpreendem Bucks

Entretanto, o segundo classificado da Conferência Este, os Milwaukee Bucks, foram surpreendidos, em casa, diante dos Memphis Grizzlies, por 101-111. O 13.º da Conferência Oeste foi para o intervalo em vantagem (22-16 e 27-27), e resolveu o encontro no derradeiro quarto (29-26 e 23-32).

Destaque para as prestações de Jaren Jackson (35 pontos), Gregory Jackson (15 pontos e 12 ressaltos), Jordan Goodwin (13 pontos e 12 ressaltos) e do canadiano Brandon Clarke (14 pontos e sete ressaltos).

Entre os anfitriões, Brook Lopez (25 pontos e 10 ressaltos), Bobby Portis (19 pontos) e o grego Giannis (21 pontos, sete ressaltos e oito assistências) foram insuficientes para travar o rumo do encontro.

Ao cabo de 76 partidas, os Bucks anotam 29 derrotas, quatro das quais surgiram nos últimos cinco encontros. Ainda assim, permanecem no segundo posto, com menos um jogo face aos Cleveland Cavaliers.

Por sua vez, os Memphis Grizzlies permanecem no 13.º lugar da Conferência Oeste, longe dos Golden State Warrriors (10.º). Os Grizzlies anotam 26 vitórias em 76 possíveis.

Suns castigam Cavaliers e espreitam play-offs

Continuando de olho em cruzamentos de conferências, os Cavaliers foram travados no reduto dos Phoenix Suns, sétimos classificados da Conferência Oeste (122-101).

Numa partida de sentido único (34-20, 38-27, 26-30 e 24-24), os Suns igualaram os Pelicans (6.º) – que esta madrugada perderam na receção aos Orlando Magic (108-117) – e já espreitam a presença direta nos play-offs.

As exibições de Devin Booker (40 pontos) e de Kevin Durant (32 pontos e sete assistências) foram autênticos esteios na vantagem edificada na primeira parte. Nos Cavaliers, Donovan Mitchell (24 pontos) foi o mais inconformado.

De marca em marca, Kevin Durant tornou-se o sétimo jogador da história da NBA com mais jogos a marcar acima de 30 pontos.

Assim, o conjunto de Cleveland viu escapar a oportunidade de se aproximar dos Bucks, no segundo lugar. Os Cavaliers levam 31 derrotas em 77 partidas, e na próxima ronda visitam os Los Angeles Lakers. Encontro «escaldante» agendado para a noite de sábado.

Continuing to make history.

Congrats, KD, for passing Oscar Robertson for the 7th most 30+ point games in @NBA history 👏 pic.twitter.com/kUFwxqkQQV — Phoenix Suns (@Suns) April 4, 2024

Lakers ainda sonham com acesso direto

Os Lakers, nonos classificados da Conferência Oeste, anotaram a terceira vitória consecutiva, desta feita às custas dos Washington Wizards, por 120-125. Num encontro apenas desnivelado no primeiro e último quarto (29-39, 31-28, 26-34 e 34-24), Anthony Davis foi a estrela, ao cabo de 35 pontos e 18 ressaltos.

Menção honrosa para LeBron James, que anotou 25 pontos, sete ressaltos e nove assistências. Entre os visitantes, Jordan Poole (29 pontos) e Kyle Kuzma (17 pontos e 12 ressaltos) mantiveram o encontro «vivo».

Vamos a contas. Os Wizards estão no 14.º lugar da Conferência Este, sem qualquer hipótese de alcançar a eliminatória que dará acesso aos play-offs.

Por sua vez, os Lakers permanecem no nono posto, com 44 triunfos em 77 possíveis. Estão igualados com os Sacramento Kings, mas estes «rivais» têm duas partidas em atraso.

Em todo o caso, o emblema de LA ainda sonha com o acesso direto aos play-offs. Isto porque, os New Orleans Pelicans (6.º) e os Phoenix Suns (7.º) anotam 45 triunfos em 76 jogos.

Como referido acima, LeBron e companhia recebem os Cavaliers na noite de sábado (20h30).

Timberwolves igualam Nuggets e sobem à liderança

A fechar, há novo líder na Conferência Oeste. Os Minnesota Timberwolves estão de volta ao topo da tabela, capitalizando a receção aos Toronto Raptors (133-85). Os anfitriões limitaram-se a controlar e a ampliar a vantagem, até à buzina final (23-19, 35-23, 33-18 e 42-25).

Anthony Edwards – suspeito do costume – foi o líder dos «lobos», com 28 pontos. Menção honrosa para o francês Rudy Gobert, que anotou 11 pontos e 15 ressaltos.

Entre os Raptors, apenas Gradey Dick (16 pontos), Freeman-Liberty (16 pontos) e o nigeriano Jordan Nwora (14 pontos e 13 ressaltos) tentaram contrariar o controlo dos anfitriões.

Portanto, os Raptors estão no 12.º lugar e já arredados de qualquer expectativa para a temporada. Por sua vez, os Timberwolves lideram a Conferência Oeste, com 53 vitórias em 76 possíveis, em igualdade com os Denver Nuggets. Para já, a vantagem «casa» para os play-offs ficou selada.

Entre estes «rivais», cada jogo será uma final. Na madrugada desta sexta-feira, os Nuggets visitam os Clippers (4.º). Na madrugada de sábado, os Timberwolves visitam os Phoenix Suns (7.º).

Para fechar por onde este texto começou, de lembrar que os Boston Celtics levam 60 triunfos. Quanto aos líderes da Conferência Oeste, anotam 53 vitórias. Todavia, os play-offs decidirão quem é, de facto, melhor na hora do «mata-mata».

Outros resultados:

Charlotte Hornets 86-89 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 121-113 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 115-111 Indiana Pacers