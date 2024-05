Os Boston Celtics venceram esta madrugada em casa dos Cleveland Cavaliers, por 109-102, e estão a uma vitória da final da conferência Este da NBA.

Sem Neemias Queta, que não saiu do banco, a equipa de Boston teve como grande figura mais uma vez Jayson Tatum, que registou 33 pontos e 11 ressaltos. Do lado dos Cavs, o melhor marcador foi Darius Garland, com 30 pontos.

Os Celtics fazem 3-1 na série e podem selar a presença na final de conferência na próxima madrugada de quarta para quinta-feira, em casa, no TD Garden.

Noutro jogo dos playoffs da última noite, os Oklahoma City Thunder venceram em casa dos Dallas Mavericks, por 100-96, empatando 2-2 a meia-final da conferência Oeste.

O canadiano Shai Gilgeous-Alexander marcou 34 pontos e foi o grande destaque do OKC, enquanto do lado dos Mavs, o esloveno Luka Doncic não foi decisivo como noutros jogos, mas ainda assim fez um triplo-duplo, com 18 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências.