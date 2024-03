Em nova noite de muita emoção no outro lado do Atlântico, os Los Angeles Lakers venceram na receção ao Milwaukee Bucks, por 123-122. Na madrugada deste sábado, e sem LeBron James – a recuperar de uma lesão no tornozelo – os Lakers entraram melhor, com o parcial de 27-30, mas permitiram a recuperação dos visitantes (40-33 e 29-27), à boleia do poste grego Giannis Antetokounmpo.

Ainda assim, no derradeiro quarto, e com D’Angelo Russell muito inspirado, o conjunto de Los Angeles selou o triunfo. Nos derradeiros segundos, o norte-americano deu «asas» à bola, que se «aninhou» na rede e fixou o marcador em 123-122, com o parcial de 27-32.

D’Angelo Russell anotou 44 pontos, seis ressaltos e nove assistências. Entre os Bucks, Giannis foi o mais inconformado, até porque o triplo-duplo de 34 pontos, 14 ressaltos e 12 assistências revelou-se insuficiente para compor um desfecho diferente. Além do grego, também Lillard manteve visitantes na luta pelo resultado, graças aos 28 pontos e 12 assistências.

Assim, os Lakers podem – e devem – agradecer a D’Angelo pela ultrapassagem aos Golden State Warriors. O conjunto de Los Angeles é nono da Conferência Oeste, com 35 vitórias em 65 possíveis. Em todo o caso, os Lakers levam mais três jogos que os Warriors.

De lembrar que quatro equipas de cada conferência – do sétimo ao décimo – disputam a eliminatória que antecede os play-offs.

Ora, na Conferência Este, os Bucks são terceiros, encaixando a segunda derrota consecutiva, o 23.º desaire ao cabo de 64 encontros. Assim, o emblema de Milwaukee caiu uma posição na tabela, superado pelos Cleveland Cavaliers.

Cavaliers em complô com Oklahoma City Thunder?

No outro duelo entre «gigantes» de conferências, os Cavaliers venceram, no prolongamento, os Minnesota Timberwolves (113-104). Em casa, Jarrett Allen (33 pontos e 18 ressaltos) e Darius Garland (34 pontos e oito assistências) lideraram os anfitriões até ao empate no quarto quarto. Depois de parciais de 25-23, 29-27 e 25-30, os Cavaliers cerraram a defesa e forçaram o quarto menos prolífero ofensivamente, mas, ainda assim, suficiente para alcançar o tempo-extra (18-17).

De baterias sobressalentes, os anfitriões dispararam na liderança do marcador, como nunca no encontro. Assim, aquando da derradeira buzina, a contagem foi fixada em 113-104, um resultado enganador para o desenrolar deste duelo.

Menção honrosa entre os «lobos» de Minnesota para Naz Reid (34 pontos) e Rudy Gobert (sete pontos e 17 ressaltos). O internacional francês não poupou nas palavras no rescaldo à partida e visou a arbitragem. Aliás, ainda em campo, Gobert insinuou que os juizes do encontro estavam «comprados».

Ao cabo da terceira derrota nas últimas cinco partidas, os Minnesota Timberwolves deixam, uma vez mais, cair a liderança da Conferência Oeste, para regozijo dos Oklahoma CIty Thunder. Este foi o 20.º desaire dos «lobos», em 64 partidas, mais uma que os «rivais» da conferência. Segue-se a visita aos Lakers, na madrugada de segunda-feira.

Por sua vez, os Cavaliers retomaram o trilho dos triunfos e selaram o 41.º, em 63 possíveis, subindo, assim, à vice-liderança da Conferência Este. Em todo o caso, o conjunto de Cleveland leva mais um jogo face aos Bucks (3.º). No topo da tabela permanecem os Boston Celtics, com 48 vitórias em 62 encontros.

Relâmpago na segunda parte e liderança assegurada

A fechar, o líder da Conferência Oeste. Os Oklahoma City Thunder neutralizaram os Miami Heat e retomaram a liderança (107-100), ainda que apenas tenham agarrarado a batuta do duelo na segunda parte, com parciais de 30-16 e 30-27. Antes, os Heat edificaram uma vantagem de 10 pontos, graças aos quartos de 27-29 e 20-28.

Todavia, o inevitável Shai Gilgeous-Alexander – amuleto canadiano dos Thunder – aplicou 37 pontos e desfez as aspirações contrárias. No capítulo dos inconformados, Jaime Jaquez Jr. (25 pontos) e Jimmy Butler (20 pontos e 10 ressaltos) foram insuficientes para lançar os Heat para posto de acesso direto aos play-offs.

Assim, o conjunto de Miami é sétimo da Conferência Este, com 28 derrotas em 63 jogos, permanecendo em igualdade com os Philadelphia 76ers (6.º), que esta madrugada, na receção aos New Orleans Pelicans (95-103), encaixaram o terceiro desaire consecutivo.

Por sua vez, os Thunder lideram a Conferência Oeste, com 44 triunfos em 63 possíveis e menos um jogo em relação aos Timberwolves.

Outros resultados:

Washington Wizards 112-100 Charlotte Hornets

New York Knicks 98-74 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 92-99 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 107-123 Houston Rockets