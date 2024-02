São 39 anos, mas parecem 19.

LeBron James continua a desafiar a lógica e somou mais uma grande noite à já sua longa carreira, na vitória dos Lakers frente aos Clippers, por 116-112.

No dérbi de Los Angeles, foi a equipa da casa a dominar quase toda a partida e a entrar no derradeiro período com uma vantagem confortável de 19 pontos.

Só que depois entrou James em ação, para uma reviravolta incrível: foram 21 pontos no último quarto, incluindo cinco triplos. Sozinho, LeBron marcou mais pontos do que toda a equipa adversária junta.

De resto, esta foi a maior reviravolta no último período da carreira de King James.

Nos Clippers, Kahwi Leonard foi quem esteve em maior evidência, com 26 pontos, sete ressaltos e seis assistências.

Em Denver, os campeões Nuggets receberam e venceram os Sacramento Kings, por 117-96.

Jamal Murray foi o maior destaque, com 32 pontos, três ressaltos e seis assistências, ao passo que Nikola Jokic fez o triplo-duplo da praxe: 14 pontos, 14 ressaltos e 11 assistências.

OS OUTROS RESULTADOS DA NOITE

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans, 123-114

Toronto Raptors-Dallas Mavericks, 125-136

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers, 132-123 (após prolongamento)

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies, 110-101