Pela primeira vez na história da NBA, um pai e um filho vão jogar juntos na mesma equipa, depois do Los Angeles Lakers, equipa do veterano Lebron James, ter elegido o filho Bronny, de 19 anos, como segunda escolha no draft de 2024.

Fica, assim, cumprido o sonho de Lebron James, lenda dos Lakers e da NBA que, aos 39 anos, vai poder jogar ao lado do filho, vinte anos mais novo.

Bronny James, escolhido na 55ª posição do draft, foi notícia há uns meses devido a uma paragem cardíaca durante um treino ao serviço dos USC Trojans que colocou a sua carreia em causa, mas, entretanto, o jovem James já voltou à competição.

LeBron James and Bronny James become the first father and son duo to be in the NBA at the same time.



