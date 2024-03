Os Suns foram ao Colorado derrotar os campeões Nuggets (sem Jamal Murray) por 104-97 com Kevin Durant em excelente plano.



O extremo da franquia de Phoenix conseguiu 30 pontos (três em quatro de três pontos) e juntou ainda 13 ressaltos, três assistências e cinco (!) desarmes de lançamento. Devin Booker e Grayson Allen contribuíram com 17 e 13 pontos, respetivamente, para o triunfo da equipa de Vogel.



Por sua vez, Nikola Jokic voltou a evidenciar-se na equipa de Denver e ficou perto de um triplo-duplo: 22 pontos, nove ressaltos e dez assistências. Por seu turno, Aaron Gordon anotou 18 pontos tantos quanto Michael Porter.



Na luta pela liderança do Oeste, os Thunder não aproveitaram a derrota dos Nuggets e perderam frente aos Rockets por 126-132. Sem Shai Gilgeous-Alexander, o base australiano Josh Giddey liderou a equipa com 31 pontos, sete ressaltos e quatro assistências, números insuficientes para evitar o desaire. Jalen Green marcou 37 pontos e liderou os texanos ao triunfo em Oklahoma.



Já Kawhi Leonard foi decisivo na vitória arrancada a ferros dos Clippers frente aos 76ers (108-107). James Harden marcou 15 pontos e 16 assistências no regresso a Philadelphia numa noite em que Maxey foi o melhor marcador do encontro com 26 pontos.



Além do «Barbas», Paul George, uma das outras estrelas do conjunto de Los Angeles, marcou 22 pontos (conseguiu ainda dez ressaltos). Mas Kawhi guardou-se para o final e decidiu o jogo a favor dos Clippers com uma jogada de 2+1 (cesto com falta que lhe valeu ida para a linha de lance livre). Não satisfeito, «The Claw» desarmou Oubre em duas ocasiões e confirmou o regresso dos Clippers às vitórias.



Nota ainda para a vitória dos Warriors em Orlando (101-93) com Curry a anotar 17 pontos, menos cinco que Wiggins, o melhor marcador da franquia de Golden State. Refira-se que Draymond Green voltou a ser expulso, desta feita ainda nos primeiros minutos, por protestos.



Por último, LeBron James conseguiu um triplo-duplo (23 pontos, 14 ressaltos e 12 assistências) na vitória dos Lakers em Memphis por 136-124.



Todos os resultados da noite:





Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers, 118-111

Orlando Magic-Golden State Warriors, 93-101

Washington Wizards-Brooklyn Nets, 119-122

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers, 120-106

Philadelphia 76ers-LA Clippers, 107-108

Toronto Raptors-New York Knicks, 101-145

Chicago Bulls-Indiana Pacers, 125-99

Memphis Grizzlies-LA Lakers, 124-136

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons, 106-91

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, 126-132

Utah Jazz-San Antonio Spurs, 111-118

Denver Nuggets-Phoenix Suns, 97-104