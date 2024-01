Depois de alguns jogos sem entrar na rotação, Neemias Queta voltou a ter minutos nos Boston Celtics, na derrota pesada em casa dos Milwaukee Bucks, por 135-102.

Num jogo entre dois dos principais candidatos ao título na Conferência Este, os Bucks dispararam cedo no marcador e ao intervalo já venciam por 75-38.

O técnico dos Celtics, Joe Mazzulla, deu o jogo por perdido e os titulares começaram todos no banco na segunda parte. Na etapa complementar, Neemias somou então minutos, mais concretamente 12, e nesse período fez quatro pontos, quatro ressaltos e um desarme de lançamento.

De resto, individualmente Bobby Portis foi o maior destaque da partida, com 28 pontos e 12 ressaltos. Giannis Antetokounmpo também brilhou, com 24 pontos, 12 ressaltos e seis assistências.

Em Los Angeles, os Lakers continuam a sua série de inconsistência e foram derrotados na receção aos Phoenix Suns, também por números expressivos: 127-109.

A equipa do Arizona dominou a partida e só no último quarto, já com o resultado resolvido, é que permitiu que a turma de LA reduzisse o marcador para números menos pesados.

Individualmente, brilhou Bradley Beal, base dos Suns, com 37 pontos, seis ressaltos e quatro assistências. Devin Booker também esteve em destaque, com 31 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências.

Nos outros jogos da noite, os Oklahoma City Thunder bateram os Portland Trail Blazers por 139-77, ao passo que os Dallas Mavericks ganharam em casa aos New York Knicks por 128-124.