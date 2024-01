O espetáculo da NBA atravessou o Atlântico e estacionou em Paris, onde decorreu, na noite desta quinta-feira, o encontro entre os Cleveland Cavaliers e os Brooklyn Nets. Na Accor Arena, e perante quase 16 mil adeptos, a formação de Cleveland venceu, por 111-102.

Horas antes, o comissário da NBA, Adam Silver, revelou que duas partidas da NBA poderão decorrer em Paris, em 2025.

«Estamos a analisar a possibilidade de as equipas disputarem duas partidas antes de regressarem aos Estados Unidos», disse, em conferência de imprensa.

Quanto ao duelo desta noite, além das estrelas do futebol na primeira fila, entre as quais Beckham, Ronaldo e Mbappé, o verdadeiro brilho veio do campo.

Donovan Mitchell foi o principal responsável pelo triunfo dos Cavaliers, assinando 45 pontos e 12 ressaltos. Face a estes números, as marcas de Mikal Bridges e de Cameron Thomas, ambos com 26 pontos pelos Nets, passaram despercebidas.

Vamos a contas na Conferência Este. Os Cavaliers atingiramm as 22 vitórias em 37 jogos e retomaram o sexto lugar, que dá acesso direto aos play-offs. Por sua vez, os Brooklyn Nets encaixaram a 22.ª derrota em 38 partidas e ocupam o 10.º posto, o último de acesso à ronda de qualificação para a fase final.

Esta conferência é liderada pelos Boston Celtics de Neemias Queta, que na madrugada desta sexta-feira, a partir das 00h30, visitam os Milwaukee Bucks, vice-líderes.