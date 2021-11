São um dos principais candidatos ao título da NBA, e se tiverem Kevin Durant e James Harden sempre a este nível, só reforçam esse estatuto.

Na deslocação ao Canadá para defrontar os Toronto Raptors – vitória por 116-103 –, a dupla dos Brooklyn Nets brilhou a grande altura: entre eles os dois, 59 pontos, mais de metade dos pontos da sua equipa.

Durant foi mesmo o melhor marcador da equipa, com 31 pontos. A isso juntou sete ressaltos e sete assistências. Já Harden ficou muito perto do triplo-duplo, com 28 pontos, dez ressaltos e oito assistências.

Em Nova Iorque, Ricky Rubio viveu uma das melhores noites da carreira.

No triunfo dos Cleveland Cavaliers frente ao New York Knicks, o base espanhol anotou 37 pontos, três ressaltos e dez assistências.

Em Washington, Giannis Antetokounmpo bem tentou, mas os campeões Milwaukee Bucks foram derrotados pelos Wizards, por 101-94.

O greek freak somou 29 pontos, 18 ressaltos e cinco assistências, insuficientes para suster a força dos Wizards, liderados por um Bradley Beal endiabrado: 30 pontos, cinco ressaltos e oito assistências.

Por último, Jordan Poole – 25 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências – e o incontornável Steph Curry – 20 pontos, três ressaltos e duas assistências – lideraram a vitória caseira dos Golden State Warriors frente aos Houston Rockets (120-107).

Os melhores momentos da noite: