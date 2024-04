Apesar da vitória frente aos Phoenix Suns, que ditou a passagem para a segunda ronda dos playoffs, esta segunda-feira, o treinador dos Timberwolves não conseguiu festejar o momento em condições.

A dois minutos do fim do quarto jogo, Chris Finch, técnico dos Minnesota, foi infeliz, depois de ser abalroado por Mike Conley, que disputava uma bola com o adversário e acabou por derrubar o próprio treinador.

Chris não resisitiu ao impacto e teve mesmo de abandonar a quadra com ajuda.

Segundo fontes confirmaram a Shams Charania, um dos principais «insiders» da NBA, o treinador de 54 anos sofreu uma rotura do tendão patelar, um dos ligamentos do joelho direito.

Veja o momento da lesão: