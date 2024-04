Os Minnesota Timberwolves estão a uma vitória de seguir em frente na liga norte-americana de basquetebol, na sequência da vitória por 126-109 na visita aos Phoenix Suns, que permitiu chegar aos 3-0 na eliminatória inicial dos playoffs.

Anthony Edwards, com 36 pontos, foi o destaque do jogo e foi determinante na contribuição para o triunfo dos Timberwolves, que obriga agora os Suns a vencer todos os quatro jogos em falta, caso a equipa de Phoenix queira seguir em frente.

Nos outros dois jogos da noite, os Indiana Pacers e os Dallas Mavericks venceram e chegaram à vantagem de 2-1 nas eliminatórias, respetivamente ante os Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers.

Os Pacers venceram os Bucks por 121-118, apenas após prolongamento, na sequência do empate 111-111. Khris Middleton, dos Bucks, com 42 pontos, foi destaque no encontro, mas o registo foi insuficiente para vencer. Do lado dos Pacers, Myles Turner foi quem mais pontos fez: 29.

Já os Mavericks venceram os Clippers por 101-90, com Luka Doncic a ser o melhor marcador, com 22 pontos.