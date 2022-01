Neemias Queta voltou a jogar pelos Sacramento Kings na NBA e conseguiu seis pontos, dois ressaltos e bloquear dois lançamentos frente aos Celtics. Tudo em oito minutos.



Apesar da participação do português, a equipa de Alvin Gentry foi arrasada em Boston, responsabilidade de Jaylen Brown Brown e Jason Tatum. As duas estrelas dos Celtics somaram entre si 66 pontos e justificaram, em parte, o resultado final: 128-75.



Em Brooklyn, James Harden conseguiu mais um triplo-duplo (33 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências) e atenuou as ausências de Durant e Irving, mas não evitou a derrota dos Nets frente aos Lakers por 96-106.



LeBron James voltou a exibir-se a um grande nível e terminou o jogo com 33 pontos. Anthony Davis, regressado de lesão, amealhou oito pontos, dois ressaltos e duas assistências. Destaque ainda para Malik Monk e Carmelo Anthony que ajudaram a formação de Los Angeles com 35 pontos a partir do banco.



O MVP da temporada passada, Nikola Jokic, ficou a uma assistência do triplo-duplo na vitória dos Nuggets em Detroit (105-110). Por sua vez, Joel Embiid teve mais uma noite ao nível de MVP ao anotar 42 pontos no triunfo dos 76ers diante dos Pellicans.



Nota ainda para a recuperação sensacional dos Clippers na capital. Os Washington Wizards viram o adversário recuperar de uma desvantagem de 35 pontos e garantir a vitória graças a uma jogada de quatro pontos de Luke Kennard nos segundos finais.