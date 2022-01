Neemias Queta marcou 22 pontos e ganhou 11 ressaltos na derrota dos Stockton Kings no pavilhão dos Santa Cruz Warriros (91-124) numa partida da G League, liga de desenvolvimento da NBA.



O português ganhou quatro ressaltos ofensivos, conseguiu dois desarmes de lançamento, uma assistência e um roubo de bola nos 27 minutos em que foi utilizado. O poste esteve em destaque com um afundanço poderoso com as duas mãos.



Neemias partilhou a liderança dos marcadores dos Stockton Kings com Jahmi’us Ramsey, que contabilizou os mesmos 22 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências, em 35 minutos.

O melhor marcador do encontro foi Kalob Ledoux, que liderou os Warriors com 26 pontos.

Queta integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G League.

Na NBA, Neemias soma seis jogos, com médias de 2,2 pontos e 2,2 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos em dois, 7.44 face aos Memphis Grizzlies (cinco ressaltos), a 17 de dezembro, na estreia, e 24.05 a 10 de janeiro, com os Cleveland Cavaliers (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos).