Os New York Knicks ampliaram a vantagem – de novo em casa – sobre os Indiana Pacers nos quartos de final dos playoffs da NBA (2-0). Na madrugada desta quinta-feira, os anfitriões triunfaram por 130-121.

Determinados a igualar a eliminatória, os Pacers estavam em vantagem na pausa (36-36 e 27-37). Todavia, o terceiro quarto desfez as esperanças dos visitantes (36-18). No derradeiro quarto, o equilíbrio foi reposto, ainda que o triunfo dos Knicks parecesse já uma certeza (31-30).

Para tal desenrolar contribuiu Tyrese Haliburton, dos Pacers, com 34 pontos, seis ressaltos e nove assistências. Em simultâneo, o camaronês Siakam (14 pontos e nove ressaltos) e T.J. McConnell (10 pontos e 12 assistências) galvanizaram os forasteiros.

Ainda assim, «curtos» para contrariar as prestações de Brunson (29 pontos), do britânico Anunoby (28 pontos), DiVicenzo (28 pontos), Josh Hart (19 pontos e 15 ressaltos) e do alemão Hartenstein (14 pontos, 12 ressaltos e oito assistências). Apenas com oito atletas, Tom Thibodeau liderou os Knicks para nova vitória.

Uma vez que as séries são decididas à melhor de sete encontros, o emblema de Nova Iorque está próximo de arrecadar um «match point». Acontecerá caso vençam no reduto dos Pacers, na madrugada de sábado (meia-noite).

Na madrugada desta sexta-feira, a partir da meia-noite, os Boston Celtics de Neemias Queta voltam a receber os Cleveland Cavaliers, no segundo jogo da eliminatória. O «Verdão» está em vantagem e há a expectativa de que o poste português continue a somar minutos nos playoffs.