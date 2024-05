Ao quinto jogo, os Celtics confimaram a superioridade face aos Heat (118-84) e a passagem às meias-finais da Conferência Este da NBA.



Após dois triunfos em Miami, a eliminatória voltou ao TD Garden e a equipa de Joe Mazzulla voltou a não dar hipóteses à franquia da Florida. Jaylen Brown e Derrick White marcaram 25 pontos cada e foram os melhores marcadores da partida enquanto Jason Tatum somou um duplo-duplo (16 pontos e 12 ressaltos).



Neemias assistiu do banco à boa exibição de outro poste, neste caso dos Heat: Bam Adebayo foi o destaque do conjunto de Spoelstra com 23 pontos, cinco ressaltos e seis assistências. Não teve, porém, o acompanhamento dos restantes colegas - Herro conseguiu, ainda assim, 15 pontos.



Acaba assim a época dos Heat que nunca contaram com Jimmy Butler ou Terry Rozier durante esta série.



Já em Los Angeles houve «show» de Luka Doncic. O base esloveno marcou 35 pontos, assinou dez assistências e somou nove ressaltos (ficou pertíssimo do triplo-duplo) e liderou os Mavericks ao triunfo frente aos Clippers (sem Kawhi Leonard outra vez) por 123-93.



O segundo melhor marcador da partida foi Paul George com... 15 pontos tantos quanto Ivica Zubac. James Harden fez uma partida discreta, tendo em conta o que já apresentou nesta série, e fez apenas sete pontos (juntou-lhes sete assistências e quatro ressaltos).



A eliminatória volta a Dallas com os Mavs na frente por 3-2.