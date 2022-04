A série da HBO «Winning Time», que retrata a ascensão da dinastia dos Los Angeles Lakers após o franchise californiano ter sido comprado por Jerry Buss em 1979, está a gerar muito anticorpos da parte de quem fez parte da história original.

Buss, por exemplo, é um excêntrico bon vivant, Magic Johnson um jovem playboy e Jerry West, lenda da equipa e então treinador, é irascível e dado a problemas com o álcool, ficando a ideia de que em muitas cenas há uma clara tendência para abusar da sátira.

Na semana passada, por exemplo, os advogados de Jerry West, que tem agora 83 anos, exigiram à HBO que se retracte pela forma forma como apresenta o antigo all-star, campeão e MVP. «Winning Time retrata com falsidade e crueldade o sr. West como alguém fora de si e embriagado. Esse Jerry West não tem qualquer semelhança com o homem real. (...) O retrato do ícone da NBA e lenda dos Lakers é ficção a fingir ser realidade. Uma caracterização deliberadamente falsa que causou grande angústia a Jerry e à sua família», disse um advogado da empresa que está a exigir, em nome de West, que a HBO apresente desculpas no prazo de duas semanas.

Magic Johnson também não ficou agradado e Kareem Abdul-Jabbar, outra lenda dos Lakers que fala pouco na série e está longe de ser um tipo simpático para os seus jovens admiradores, falou de um enredo «deliberadamente desonesto» e saiu em defesa de West. «Em vez de explorarem os seus problemas com compaixão, de orma a entenderem melhor o homem, transformaram-no numa caricatura.»

Agora, a HBO reagiu às críticas recebidas, garantindo que, apesar de a série se tratar de uma «dramatização» da história real, é baseada numa extensa pesquisa factual e recurso a fontes confiáveis. «Winning Time não é um documentário e não foi apresentado como tal. Porém, as séries e as suas representações são baseadas numa extensa pesquisa factual e fontes confiáveis», lê-se no excerto de um comunicado.

«Winning Time» é inspirado na obra «Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s», do escritor Jeff Pearlman's