O Newcastle fez seis substituições no decorrer do jogo com o Aston Villa e baralhou muita gente em Inglaterra. No entanto, a Premier League diz que é legal.

O jogo caminhava para o fim, com os magpies a vencerem de forma clara por 4-0, quando o treinador Edddie Howe lançou Wood e Saint-Maximin, naquelas que foram a quinta e a sexta substituição do Newcastle.

No entanto, a situação é legal, de acordo com a Premier League. Isto porque para além das cinco substituições que a liga inglesa passou a permitir, pode haver uma alteração extra quando a equipa adversária é obrigada a fazer uma substituição devido a uma concussão.

O guarda-redes do Villa, Emiliano Martinez, foi substituído no final do primeiro tempo devido a uma concussão e, por esse motivo, o Newcastle teve direito a uma substituição extra.

Martinez foi atingido na cabeça pelo joelho de Tyron Mings e teve de sair do relvado. Está em dúvida para o jogo com o Manchester United, inclusive.