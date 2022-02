O intervalo do Super Bowl é um dos momentos mais aguardados da final da NFL e o espetáculo não desiludiu.

Com vários nomes do hip hop dos anos 90, entre eles Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent, foi mesmo Eminem quem roubou o protagonismo com a atuação no halftime show. O rapper norte-americano cantou «Love Yourself», um dos maiores sucessos da carreira, lançado em 2002. No final, Eminem ajoelhou-se, num gesto reconhecido como de luta contra o racismo. Anderson Paak, na bateria, foi outra dos artistas no palco que muitos sonham pisar.

Antes do início do jogo, o ator Dwayne 'The Rock' Jonhson também este em palco para anunciar as equipas.

Como é habitual, nas bancadas, estiveram inúmeras estrelas da música, como Rihanna, Justin Bieber, Beyoncé ou Kanye West, mas também do desporto, como LeBron James.

O espetáculo de Eminem halftime show: