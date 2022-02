Taylor Rapp ganhou o anel com a conquista no Super Bowl, mas também decidiu presentear a namorada.

No decorrer dos festejos, o jogador dos Los Angeles Rams ajoelhou-se e pediu a companheira em casamento. A resposta foi um «sim» e, no meio do relvado, houve mais um motivo para festejar.

Mas, outro episódio marcou o pós-jogo.

É que Van Jefferson nem teve tempo de festejar e saiu disparado do SoFi Stadium para encontrar-se com a mulher no hospital, isto já depois de ela ter abandonado o recinto por ter entrado em trabalho de parto.

No final o wide reciver dos Rams publicou uma fotografia já com o filho ao colo.