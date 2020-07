O alemão Nico Hülkenberg é o substituto de Sergio Pérez na equipa Racing Point para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, na pista de Silverstone, no próximo domingo, após o teste positivo do mexicano à covid-19.

A Racing Point confirmou esta sexta-feira a aquisição do piloto, que já esteve nos quadros da Fórmula 1 entre 2010 e 2019. Regressa pelo menos para esta corrida, sendo o colega de equipa de Lance Stroll. O germânico já tinha corrido como titular pela equipa de 2014 a 2016, sob a designação de Force India.

Nesta altura, Sergio Pérez permanece obrigatoriamente em isolamento, por tempo indeterminado. Caso Pérez não recupere, Hülkenberg poderá render de novo o mexicano na prova seguinte, também em Silverstone, dentro de uma semana (7 a 9 de agosto).

O Grande Prémio da Grã-Bretanha deste fim-de-semana é a quarta prova da temporada.

A Racing Point tem um acordo com a Mercedes que permite ter acesso a um dos pilotos de reserva, no caso Esteban Gutiérrez e Stoffel Vandoorne. Vandoorne está a contas com compromissos na Fórmula E e, entre Gutiérrez e Hülkenberg, a opção dos responsáveis da equipa recaiu sobre um velho conhecido.

Esta tarde, Hülkenberg já está em pista, nos treinos livres com vista à qualificação.