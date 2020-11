Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, é um dos nomeados para melhor treinador dos prémios «The Best».

O técnico espanhol, que comandou o clube andaluz na vitória da Liga Europa, integra a lista ao lado de Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern Munique, que venceu a Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia, além das competições doméstica.

Jurgen Klopp, que comandou o Liverpool na conquista do título inglês após 30 anos, Marcelo Bielsa, que levou o Leeds de volta à Premier League, depois de 16 anos de ausência, e Zinedine Zidane que se sagrou campeão espanhol com o Real Madrid, são os outros nomeados numa categoria que no ano passado foi vencida pelo técnico do Liverpool.

O vencedor será eleito por capitães e treinadores de todas as seleções mundiais, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo.

A votação decorrerá entre 25 de novembro e 9 de dezembro. O troféu que será atribuído a 17 de dezembro, num evento exclusivamente virtual.

Na categoria de melhor treinador de futebol feminino, os nomeados são: Lluís Cortés (Barcelona), Rita Guarino (Juventus), Emma Hayes (Chelsea), Stephan Lerch (Wolfsburgo), Hege Riise (Kvinner), Jean-Luc Vasseur (Lyon), Sarina Wiegman (Seleção dos Países Baixos).