Cristiano Ronaldo é um dos finalistas para os prémios The Best, atribuídos pela FIFA. O jogador da Juventus é o único português nomeado na categoria de melhor futebolista masculino para o troféu que será atribuído a 17 de dezembro, num evento exclusivamente virtual.

Thiago Alcântara, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah e Virgil van Dijk são os outros nomeados na categoria.

O vencedor será eleito por capitães e treinadores de todas as seleções mundiais, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo. A votação decorrerá entre 25 de novembro e 9 de dezembro.

Lionel Messi foi o vencedor no ano passado, arrecadando o sexto troféu de melhor futebolista do mundo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019), descolando de Cristiano Ronaldo, que soma cinco (2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/17) e que no ano passado terminou a votação em terceiro lugar, atrás do argentino e do holandês Virgil van Dijk.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Player

🇪🇸 Thiago Alcântara 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 🇧🇪 Kevin De Bruyne 🇵🇱 Robert Lewandowski 🇸🇳 Sadio Mane 🇫🇷 Kylian Mbappe 🇦🇷 Lionel Messi 🇧🇷 Neymar 🇪🇸 Sergio Ramos 🇪🇬 Mohamed Salah 🇳🇱 Virgil van Dijk ℹ️🗳️ https://t.co/fqPa5jbedh pic.twitter.com/nLcUjmdQrd — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

A FIFA divulgou também as nomeadas para melhor futebolista feminina: Lucy Bronze, Delphine Cascarino, Caroline Hansen, Pernille Harder, Jenni Hermoso, Sam Kerr, Ji So-yun, Saki Kumagai, Dzsenifer Marozsán, Vivianne Miedema e Wendie Renard.

A norte-americana Megan Rapinoe foi a vencedora do ano passado.