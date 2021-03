O FC Porto defronta esta quinta-feira os dinamarqueses do Aalborg, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a partir das 19h45.

Um dia importante para o andebol português na competição europeia, mas também para a seleção de Portugal, que vai conhecer a sorte para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com o sorteio a realizar na sede da Federação Internacional de Andebol (IHF), esta manhã, a partir das 09h00 (hora portuguesa). A equipa lusa integra o pote três.

No futebol, disputa-se a 14.ª e última jornada da segunda fase da Liga Revelação, grupo de apuramento para a Taça Revelação, com destaque para o dérbi Sporting-Benfica, às 17 horas. À mesma hora, há um Cova da Piedade-Portimonense. Antes, às 15 horas, jogam-se o Rio Ave-Académica e o V. Guimarães-Boavista.

Com o Benfica já apurado para a Taça Revelação e com o primeiro lugar garantido, com 36 pontos, a luta final para o acesso à Taça, via segundo lugar, é entre o Portimonense (32 pontos) e o Sporting (30 pontos), sendo que os leões têm obrigatoriamente de vencer e esperar um deslize dos algarvios.

Esta manhã, às 13h45 (12h45 nos Açores), o treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, projeta, em conferência de imprensa, a deslocação ao Estádio do Dragão, onde os insulares defrontam o FC Porto, para a I Liga, no sábado.